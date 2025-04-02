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Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова

Памфилова назвала голосование бумажными бюллетенями основным в перспективе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Отмены голосования на выборах в России с помощью бумажных бюллетеней не будет, оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.