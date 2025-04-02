Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова

«Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.