Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Отмены голосования на выборах в России с помощью бумажных бюллетеней не будет, оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.