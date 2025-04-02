В Башкирии отремонтируют аварийный мост на федеральной трассе

В Башкирии около села Булгаково вскоре начнутся работы по ремонту моста через реку Уршак на трассе Р-240. Мост, построенный еще в 1980 году, пришел в предаварийное состояние, и его обновление планируется завершить уже летом. Глава республики Радий Хабиров в этом сезоне поручил провести все необходимые работы.
Последний раз ремонт моста проводился в 2014 году, а в 2023 году специалисты из управления автомобильных дорог «Приуралье» провели обследование моста и выявили необходимость установки новых бегущих швов и систем водоотведения.
В 2024 году «Росавтодор» утвердил плановый ремонт моста, который займет около четырех месяцев. Согласно проекту, здесь будет установлено освещение, а также организованы три полосы движения с временной разметкой: две полосы будут направлены в город, а одна — из него. Для повышения безопасности дорожного движения на объекте появится светофор и система реверсивного движения для удобства автомобилистов. Кроме того, уже найден подрядчик, который возьмется за выполнение работ.
— Я бы попросил сократить время работы, так как большая нагрузка на участок, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров. — Надо сделать по уму.
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