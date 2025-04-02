В Башкирии отремонтируют аварийный мост на федеральной трассе

В 2024 году «Росавтодор» утвердил плановый ремонт моста, который займет около четырех месяцев. Согласно проекту, здесь будет установлено освещение, а также организованы три полосы движения с временной разметкой: две полосы будут направлены в город, а одна — из него. Для повышения безопасности дорожного движения на объекте появится светофор и система реверсивного движения для удобства автомобилистов. Кроме того, уже найден подрядчик, который возьмется за выполнение работ.