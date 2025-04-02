Пассажиров просят приезжать в «Храброво» раньше из-за новых правил досмотра

Пассажиров просят приезжать в аэропорт «Храброво» раньше из-за новых правил досмотра. Изменения утвердило министерство транспорта РФ, они затронули все российские воздушные гавани. Об этом сообщается в телеграм-канале калининградского аэропорта.
Теперь прохождение досмотра может занять больше времени, чем обычно. В аэропорту просят приезжать чуть раньше и заранее быть готовыми к тому, что:
На всех пунктах (вход, зона предполетного контроля, КПП) в специальный контейнер нужно сложить все предметы, в том числе телефон и электронные устройства. Контейнер запустить на ленту интроскопа. Включить для досмотра и проверки работоспособности телефон, ноутбук, фотоаппарат и другую технику, которая есть в ручной клади либо багаже.
«Помните, что аэропорт — одно из самых безопасных мест, в том числе благодаря предполётному досмотру. Сотрудники службы безопасности работают по строгим инструкциям и правилам», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям, включая три международных. Весенне-летнее расписание продлится до 25 октября 2025 года.