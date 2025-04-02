Пассажиров просят приезжать в «Храброво» раньше из-за новых правил досмотра

На всех пунктах (вход, зона предполетного контроля, КПП) в специальный контейнер нужно сложить все предметы, в том числе телефон и электронные устройства. Контейнер запустить на ленту интроскопа. Включить для досмотра и проверки работоспособности телефон, ноутбук, фотоаппарат и другую технику, которая есть в ручной клади либо багаже.