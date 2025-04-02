Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат «для похудения»

«Почитав большое количество писем на эту тему, делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель. Я думаю, что маркетплейсы должны задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.