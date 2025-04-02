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Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат «для похудения»

Мизулина призвала маркетплейсы убрать из продажи препарат для похудения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным и отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи.

Мизулина рассказала, что препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, а покупают его через маркетплейсы. В аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном.

«Почитав большое количество писем на эту тему, делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель. Я думаю, что маркетплейсы должны задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина предупредила, что таблеток, помогающих похудеть раз и навсегда, не существует. А получить стройное тело можно только соблюдая режим дня, занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.