Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат «для похудения»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным и отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи.
Мизулина рассказала, что препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, а покупают его через маркетплейсы. В аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном.
«Почитав большое количество писем на эту тему, делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель. Я думаю, что маркетплейсы должны задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Мизулина предупредила, что таблеток, помогающих похудеть раз и навсегда, не существует. А получить стройное тело можно только соблюдая режим дня, занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.