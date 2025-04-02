В Самаре и области появятся пункты проката вещей для новорожденных

В среду, 2 апреля, состоялось очередное оперативное совещание правительства Самарской области, на котором рассмотрели новые меры поддержки для семей с детьми. Соответствующий законопроект представила министр социально-демографической и семейно политики Самарской области Регина Воробьева.
Одна из инициатив касается создания пунктов проката вещей, необходимых для новорожденных детей. Предполагается, что арендовать в них товары для младенцев смогут малоимущие, студенты, матери-одиночки, семьи участников СВО. Где именно будут располагаться пункты проката, какой ассортимент в них будет, пока не известно.
Также законопроект предполагает единовременную выплату студенткам очной формы, которые встанут на учет по беременности, — 100 тысяч рублей. А детям из многодетных семей хотят компенсировать 50% стоимости учебы в колледжах или вузах. Эта мера поддержки будет распространяться только на одного ребенка из семьи.
Участники совещания поддержали эти инициативы.