В Самаре и области появятся пункты проката вещей для новорожденных

Одна из инициатив касается создания пунктов проката вещей, необходимых для новорожденных детей. Предполагается, что арендовать в них товары для младенцев смогут малоимущие, студенты, матери-одиночки, семьи участников СВО. Где именно будут располагаться пункты проката, какой ассортимент в них будет, пока не известно.