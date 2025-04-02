В США придумали роботов, умеющих чинить дороги

Калифорнийская компания Pave Robotics разработала роботов, умеющих самостоятельно обнаруживать трещины на дорогах и заделывать их. Видео с андроидами опубликовано в паблике «ВКонтакте» «Хорошие новости».
Устройства непрерывно собирают сведения о состоянии асфальта для предоставления подробной информации о дорожном покрытии и потребностях в обслуживании. Система работает круглосуточно без перерывов, что значительно повышает производительность по сравнению с бригадами из людей.
По мнению разработчиков, Pave Robotics выглядит крайне перспективно, особенно для стран с большой территорией и сложными климатическими условиями. Также андроидов можно использовать для обслуживания парковок и частных дорог.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о планах создать легион роботов.