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В США придумали роботов, умеющих чинить дороги

Технология выглядит крайне перспективно.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Лужа на асфальте
Источник: Freepik

Калифорнийская компания Pave Robotics разработала роботов, умеющих самостоятельно обнаруживать трещины на дорогах и заделывать их. Видео с андроидами опубликовано в паблике «ВКонтакте» «Хорошие новости».

Устройства непрерывно собирают сведения о состоянии асфальта для предоставления подробной информации о дорожном покрытии и потребностях в обслуживании. Система работает круглосуточно без перерывов, что значительно повышает производительность по сравнению с бригадами из людей.

По мнению разработчиков, Pave Robotics выглядит крайне перспективно, особенно для стран с большой территорией и сложными климатическими условиями. Также андроидов можно использовать для обслуживания парковок и частных дорог.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о планах создать легион роботов.