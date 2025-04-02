Большереченский зоопарк объяснил появление спорного забора

В среду, 2 апреля 2025 года, в Большереченском зоопарке объяснили появление забора, по поводу которого возникли споры, перешедшие в суд.
«Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 176 от 11.02.2017 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и для исключения несанкционированного проникновения территория зоопарка была ограждена забором. Что касается суда: решение суда будет исполнено после вступления в законную силу, в установленные сроки», — сообщили на запрос «СуперОмска» в Большереченском зоопарке.
Ранее сообщалось, что Большереченский районный суд встал на сторону Межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорный орган счел возведенный забор незаконным и потребовал его демонтировать.
Получается, что забор стал палкой о двух концах — его возведение мотивировано решением властей, но противоречит другому законодательству.