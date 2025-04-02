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Большереченский зоопарк объяснил появление спорного забора

Ограждение соответствует одному законодательству, но противоречит другому.

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 2 апреля 2025 года, в Большереченском зоопарке объяснили появление забора, по поводу которого возникли споры, перешедшие в суд.

«Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 176 от 11.02.2017 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и для исключения несанкционированного проникновения территория зоопарка была ограждена забором. Что касается суда: решение суда будет исполнено после вступления в законную силу, в установленные сроки», — сообщили на запрос «СуперОмска» в Большереченском зоопарке.

Ранее сообщалось, что Большереченский районный суд встал на сторону Межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорный орган счел возведенный забор незаконным и потребовал его демонтировать.

Получается, что забор стал палкой о двух концах — его возведение мотивировано решением властей, но противоречит другому законодательству.