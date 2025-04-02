В Сибири создали генератор плазмы для сокращения износа деталей при нефтегазодобыче

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске разработали плазмотрон — устройство генерации плазмы для нанесения защитного покрытия, в разы снижающего износ деталей. Особенность конструкции в том, что она позволяет наносить защитные покрытия под углом на внутренние части различных деталей, использующихся в турбинах энергетике и нефтегазодобыче, сообщил журналистам Игорь Гуляев, старший научный сотрудник института.
Принцип работы плазмотрона основан на превращении электрической энергии в тепловую энергию плазмы, которая выходит из сопла — круглого отверстия установки. Ранее в институте разработали плазмотроны и технологии напыления к ним, используемые, в частности, для создания защитных поверхностей на лопатках газовых турбин, используемых в энергетике и авиации.
«Часто стоит задача при создании газовых турбин, в нефтегазодобыющей промышленности в нанесении покрытий на внутренние поверхности труб, поэтому был разработан плазмотрон, который с помощью поворотного сопла наклоняет напылительный поток на 45−60 градусов, и мы можем наносить поток на внутренние поверхности», — сказал ученый.
По словам Гуляева, разработанный плазмотрон сможет нанести защитное покрытие внутри труб малого диаметра, используемых в газовой отрасли. Он пояснил, что созданная установка работает на короткие дистанции напыления, поэтому ученым пришлось менять конструкцию сопла под эти цели.
Наносимое покрытие обеспечивает высокий ресурс работы деталей в условиях высоких температур, делает их более износостойкими.