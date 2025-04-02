В Сибири создали генератор плазмы для сокращения износа деталей при нефтегазодобыче

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске разработали плазмотрон — устройство генерации плазмы для нанесения защитного покрытия, в разы снижающего износ деталей. Особенность конструкции в том, что она позволяет наносить защитные покрытия под углом на внутренние части различных деталей, использующихся в турбинах энергетике и нефтегазодобыче, сообщил журналистам Игорь Гуляев, старший научный сотрудник института.