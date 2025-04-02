Белорус смог отсудить 24 000 рублей у стройорганизации при строительстве дома

В сообщении сказано, что в организацию «Белсудэкспертобеспечение» за помощью в обнаружении недостатков и проведении строительно-технической экспертизы обратился мужчина. Он сообщил, что, принимая дом у строительной организации, смог невооруженным глазом и без специальных навыков, увидеть множество недочетов, несоответствий условиям заключенного договора строительного подряда.