Белорус смог отсудить 24 000 рублей у стройорганизации при строительстве дома. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в организацию «Белсудэкспертобеспечение» за помощью в обнаружении недостатков и проведении строительно-технической экспертизы обратился мужчина. Он сообщил, что, принимая дом у строительной организации, смог невооруженным глазом и без специальных навыков, увидеть множество недочетов, несоответствий условиям заключенного договора строительного подряда.
В пресс-службе отметили, что эксперты предприятия выехали на место для проведения осмотра. В результате него было обнаружено нарушение установки оконных и дверных блоков, элементов каркаса дома, а также устройства кровли, фундаментов, наружных и внутренних отделочных работ.
Сообщается, что акт осмотра в судебном порядке помог белорусу добиться устранения обнаруженных недостатков. Кроме того, при строительстве дома на сумму 34 000 рублей, сумма возмещения составила 24 000 рублей. Указанные средства были направлены на исправление выявленных недочетов.
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