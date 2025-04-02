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В Менделеевске ввели меры поддержки для сотрудников полиции

В Менделеевске ввели меры поддержки для сотрудников полиции. Их разработали по поручению главы района Радмира Беляева.

Источник: Комсомольская правда

Теперь полицейские освобождены от оплаты питания в школах и детских садах. Для их детей установлен первоочередной порядок приема в образовательные организации. Еще у них есть возможность стать студентами КНИТУ-КХТИ в рамках целевой программы обучения.

Также для планирующих переехать в Менделеевск сотрудников полиции ввели компенсацию оплаты аренды жилья и возможность приобретения дома по социальной ипотеке.

Напомним, у бывшего начальника отдела полиции № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани Тараса Дорошкевича изъяли дом с земельным участком, а также автомобили BMW X5 и BMW X6. Приволжский районный суд города удовлетворил иск прокуратуры Татарстана.