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В Пермском крае намерены вернуть в госсобственность Кунгурскую ледяную пещеру

Краевые власти обратились за помощью по решению вопроса в Совет Федерации.

Источник: Комсомольская правда

В Москве проходят дни Пермского края. С развитием региона краевые власти знакомят сенаторов Федерального собрания РФ. Одно из выступлений затронуло решение проблемы Кунгурской ледяной пещеры.

Перед Советом Федерации с докладом выступил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович. Он сообщил о беспокойстве краевых властей за состояние историко-природного комплекса, находящегося в частной собственности. Сохранить Кунгурскую ледяную пещеру поможет ее переход под контроль государства.

Краевые власти предлагают принять незамедлительные меры по прекращению действия бессрочной лицензии с ООО «Сталагмит-Экскурс». В Минприроды региона сообщили о ведущихся конструктивных изменениях в пещере и строительстве десятков новых туннелей, колонн и стен.

«Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию, [выданной “Сталагмит-Экскурсу” Роснедрами] в связи с нарушениями лицензионных требований. Данное имущество было приобретено в результате прошедших многочисленных реорганизаций и слияний. Мы просим вас оказать содействие, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недр», — заявил Беланович.

Кунгурская ледяная пещера входит в число крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, а также является 17-й в мире гипсовой пещерой по протяженности.