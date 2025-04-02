В Пермском крае намерены вернуть в госсобственность Кунгурскую ледяную пещеру

«Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию, [выданной “Сталагмит-Экскурсу” Роснедрами] в связи с нарушениями лицензионных требований. Данное имущество было приобретено в результате прошедших многочисленных реорганизаций и слияний. Мы просим вас оказать содействие, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недр», — заявил Беланович.