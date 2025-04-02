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За пять лет COVID-19 заразились 434 558 жителей Башкирии

27 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 апреля, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 27 больных COVID-19. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 434 558 человек. В настоящее время борются с ковидом дома 283 гражданина, 75 — проходят лечение в больницах.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 6 207 жителей республики.

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