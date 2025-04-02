Раиса Кассина дала советы одиннадцатиклассникам перед ЕГЭ

На радио «Комсомольская правда» в Перми пришла министр образования и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина. Речь шла о самых волнующих вопросах для школьников и их родителей. Один из вопросов касался сдачи экзаменов, и министр дала главные советы одиннадцатиклассникам, как их пережить.
В связи с тем, что у нас развитый промышленный регион, выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ соответствующие предметы. Мы всегда советуем не пытаться сдавать много экзаменов. Каждый год у нас бывают ребята, которые хотят сдать до 10 экзаменов, мотивируя это тем, что ко всем предметам относятся ровно. Это неправильно, ведь эмоционально это очень сложно, к тому же расписание может не подойти.
К концу одиннадцатого класса нужно точно определиться, куда вы хотите поступать, ведь заявления можно подавать в пять вузов.
Второй совет — надо точно понимать, даже если что-то пойдет не так, экзамен можно пересдать. И вообще жизнь на этом не заканчивается. Точно можно придумать различные варианты продолжения обучения. Например, пойти учиться в техникум, мы готовы всегда помочь каждому, кто обратится к нам за помощью. Жизнь — если сдать экзамен, как планировали — не заканчивается. Поэтому держитесь, волнуйтесь, но не сильно!