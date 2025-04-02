Раиса Кассина дала советы одиннадцатиклассникам перед ЕГЭ

В связи с тем, что у нас развитый промышленный регион, выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ соответствующие предметы. Мы всегда советуем не пытаться сдавать много экзаменов. Каждый год у нас бывают ребята, которые хотят сдать до 10 экзаменов, мотивируя это тем, что ко всем предметам относятся ровно. Это неправильно, ведь эмоционально это очень сложно, к тому же расписание может не подойти.