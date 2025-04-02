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Настоящий крепыш: во Владивостоке родился мальчик весом более пяти килограммов

В роддоме Владивостока на свет появился малыш весом более пяти килограммов.

Источник: Комсомольская правда

В роддоме № 3 Владивостока произошло радостное событие. В стенах медучреждения на свет появился появился крепыш — мальчик весом 5040 граммов и ростом 57 сантиметров. Мальчик родился естественным путем. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу роддома.

Сообщается, что это уже третий малыш в семье. Дома его ждут старшие брат и сестра. Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно. Скоро их выпишут.

Как говорит главврач роддома Светлана Сагайдачная, такие случаи вдохновляют и других женщин на дальнейшие роды.

— Двери нашего роддома всегда открыты для будущих мамочек, — сказала Светлана Сагайдачная.