Настоящий крепыш: во Владивостоке родился мальчик весом более пяти килограммов

В роддоме № 3 Владивостока произошло радостное событие. В стенах медучреждения на свет появился появился крепыш — мальчик весом 5040 граммов и ростом 57 сантиметров. Мальчик родился естественным путем. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу роддома.
Сообщается, что это уже третий малыш в семье. Дома его ждут старшие брат и сестра. Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно. Скоро их выпишут.
Как говорит главврач роддома Светлана Сагайдачная, такие случаи вдохновляют и других женщин на дальнейшие роды.
— Двери нашего роддома всегда открыты для будущих мамочек, — сказала Светлана Сагайдачная.