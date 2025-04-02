В Молдове со 2 апреля можно бесплатно получить удостоверение личности нового образца: Документ содержит электронную подпись

Срок действия удостоверения будет зависеть от возраста владельца. Для детей до 7 лет он составит 4 года. Для лиц в возрасте от 7 до 14 лет — 7 лет, а для лиц в возрасте от 14 до 70 лет — 10 лет. После достижения 70-летнего возраста срок действия удостоверения личности не ограничен.