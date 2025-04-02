В Молдове со 2 апреля можно бесплатно получить удостоверение личности нового образца: Документ содержит электронную подпись

Со 2 апреля граждане могут подавать заявления на получение удостоверения личности нового образца в многофункциональных центрах АГУ. Документ имеет изменённый формат и повышенный уровень безопасности. Первый миллион удостоверений личности выдаётся бесплатно. Срок оформления составит 20 рабочих дней.
АГУ уточняет, что в течение первого месяца удостоверения личности не будут выдаваться в срочном порядке. Тем, кто захочет экстренно получить документ, будет выдано временное удостоверение личности, которое имеют такую же юридическую силу, как и постоянное. Временное удостоверение личности будет выдаваться гражданам бесплатно в момент обращения, пишет ipn.md.
Новое удостоверение личности содержит электронную подпись. Владельцы смогут проходить аутентификацию в информационных системах и подписывать официальные документы, не посещая офисы государственных учреждений.
После исчерпания миллиона выданных бесплатно удостоверений личности граждане будут платить 290 леев за удостоверение, выдаваемое в течение 20 рабочих дней, и 100 леев за документ, временно выданный в момент подачи заявления.
Гражданам, имеющим действительное удостоверение личности, не требуется оформлять новое удостоверение личности. Оно остаётся действительным до истечения срока его действия.
Новые удостоверения личности будут выдаваться гражданам Республики Молдова, достигшим 14-летнего возраста. По заявлению законного представителя документ может быть выдан и до достижения 14-летнего возраста.
Срок действия удостоверения будет зависеть от возраста владельца. Для детей до 7 лет он составит 4 года. Для лиц в возрасте от 7 до 14 лет — 7 лет, а для лиц в возрасте от 14 до 70 лет — 10 лет. После достижения 70-летнего возраста срок действия удостоверения личности не ограничен.