В 2025 году Благодатный огонь привезут в Омск с опозданием

«Нет утренних рейсов из Москвы. Есть только ночные: самолет вылетает незадолго до полуночи и прибывает в Омск к 6 утра. На этот раз благодатный огонь доставляют вечером Великой субботы в Москву, и наш посланник, который обычно принимает и везет огонь в Омск, не успеет на этот борт: ему придется лететь на следующий день», — пояснил митрополит 12 каналу.