В 2025 году Благодатный огонь привезут в Омск с опозданием

20 апреля омичи начнут отмечать главный православный праздник — Пасху. Одним из основных ее символов является Благодатный огонь. В текущем году его могут не успеть доставить в город вовремя из-за проблем с логистикой. Об этом рассказал митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.
«Нет утренних рейсов из Москвы. Есть только ночные: самолет вылетает незадолго до полуночи и прибывает в Омск к 6 утра. На этот раз благодатный огонь доставляют вечером Великой субботы в Москву, и наш посланник, который обычно принимает и везет огонь в Омск, не успеет на этот борт: ему придется лететь на следующий день», — пояснил митрополит 12 каналу.
Так, если расписание рейсов не изменится, в Омске будут раздавать Благодатный огонь в Светлый понедельник вечером. В епархии обещают уточнить информацию накануне праздника.
Православных прихожан заверили, что всю Пасхальную неделю частица огня, появляющегося в Гробе Господнем, будет оставаться в кафедральном соборе. Кроме того, по традиции, символ важного церковного праздника доставят и в другие местные храмы.