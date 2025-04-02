За неделю жители Ростовской области отдали телефонным мошенникам 15 млн рублей

За прошедшую неделю 97 жителей Ростовской области оказались жертвами интернет-мошенников, общий ущерб превысил 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
— Преступники использовали различные схемы обмана. Например, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков или брокерских компаний, а потом предлагали перевести средства на «безопасные счета» или обещали высокие доходы на инвестиционных платформах, — отмечают в ведомстве.
Чаще всего людей пугали снятием денег с карт и блокировкой счетов. В некоторых случаях аферисты звонили под предлогом продления договоров сотовой связи.
Одной из пострадавших стала жительница Пролетарского района Ростова-на-Дону. Липовый сотрудник брокерской компании убедил ростовчанку перейти по ссылке, и в итоге она потеряла больше 6 млн рублей.
Прокуратура региона напоминает: законные инвестиционные компании не используют агрессивную рекламу и не обещают нереальных доходов. В случае подозрительных предложений или уже совершенного мошенничества необходимо как можно скорее обратиться в полицию. Лучше вовсе не отвечать, когда звонят с незнакомых номеров.