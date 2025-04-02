За неделю жители Ростовской области отдали телефонным мошенникам 15 млн рублей

Прокуратура региона напоминает: законные инвестиционные компании не используют агрессивную рекламу и не обещают нереальных доходов. В случае подозрительных предложений или уже совершенного мошенничества необходимо как можно скорее обратиться в полицию. Лучше вовсе не отвечать, когда звонят с незнакомых номеров.