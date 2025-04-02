Экс-министру финансов Ростовской области продлили арест

Экс-заместителю губернатора — бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили строк заключения под стражей. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство РИА Новости.
— Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 июля 2025 года, — прокомментировал собеседник агентства.
Напомним, экс-главу донского минфина задержали 3 февраля 2025 года. Позже суд утвердил арест в СИЗО до 2 апреля этого года включительно.
Сейчас следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.