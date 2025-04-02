Новый штраф могут ввести в Казахстане

«Сейчас это еще не окончательно принятый вопрос, это все на уровне обсуждения. Третье лицо — это лицо, не связанное с вами. По поводу передать ребенку или не передать — мы это примем во внимание, как отрегулировать этот вопрос. Конечно же, уголовную ответственность пока не планируем за это вводить. Какой-то, может быть, административный штраф будет предусмотрен. Это на уровне обсуждений. Давать конкретные заявления или цифры этого штрафа еще рано. Мы активно обсуждаем, я думаю, в этом году будет внесено и обсуждаться», — указал Жаслан Мадиев.