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Фискальный роман. Петербуржец получил 228 штрафов в подарок от жены, которая не знала тормозов

Дорогая поездка вышла у петербуржца, который взял автомобиль своей жены. Неожиданная встреча с судебными приставами лишила местного жителя 335 тысяч рублей. Об этой истории 2 апреля сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина позаимствовал у супруги ее машину — Mercedes-Benz GLS — и отправился в центр города. На улице Чайковского уже знакомый внедорожник обнаружили судебные приставы. Представители ведомства сообщили водителю, что его 50-летняя жена накопила 228 штрафов ГИБДД за постоянное превышение скорости на дорогах. Общая сумма штрафов, которые наполучала женщина, — 153 тысячи рублей. Вовремя дама свои штрафы не оплатила.

«Задолженность увеличилась на сумму исполнительского сбора, вынесенного в рамках каждого производства, и составила 335 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Приставы предложили петербуржцу два варианта: погашение долгов жены или арест автомобиля. Мужчина не стал долго думать и сразу же оплатил все штрафы супруги.

«Исполнительные производства в отношении нарушительницы ПДД окончены», — подчеркнули в ведомстве.