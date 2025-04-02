Фискальный роман. Петербуржец получил 228 штрафов в подарок от жены, которая не знала тормозов

Мужчина позаимствовал у супруги ее машину — Mercedes-Benz GLS — и отправился в центр города. На улице Чайковского уже знакомый внедорожник обнаружили судебные приставы. Представители ведомства сообщили водителю, что его 50-летняя жена накопила 228 штрафов ГИБДД за постоянное превышение скорости на дорогах. Общая сумма штрафов, которые наполучала женщина, — 153 тысячи рублей. Вовремя дама свои штрафы не оплатила.