Мужчина пошел в магазин и разбогател на 17 миллионов рублей

Житель Южной Каролины США пошел в магазин, чтобы купить лотерейный билет жене, однако сам выиграл 200 тысяч долларов — почти 17 миллионов рублей. Об этом пишет UPI.
Мужчина рассказал, что супруга попросила его поучаствовать в розыгрыше South Carolina Education Lottery. Но американец решил купить и себе Carolina Jackpot за пять долларов — 424 рубля.
Мужчина стер защитный слой и удивился, обнаружив, что разбогател на круглую сумму. Американец отнес билет в центр обработки лотерейных заявок, где выигрыш подтвердили.
Супруги уже получили деньги. Семья решила положить выигрыш на сберегательный счет.
Ранее подобный случай произошел в Калифорнии. Там женщина отправила брата в магазин и не поверила, когда узнала, что разбогатела на 81 миллион рублей.