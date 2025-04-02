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Мужчина пошел в магазин и разбогател на 17 миллионов рублей

Он отправился за лотерейном билетом для жены.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Мужчина хватается за голову, высовывает язык и подпрыгивает от счастья на улице
Источник: Freepik

Житель Южной Каролины США пошел в магазин, чтобы купить лотерейный билет жене, однако сам выиграл 200 тысяч долларов — почти 17 миллионов рублей. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что супруга попросила его поучаствовать в розыгрыше South Carolina Education Lottery. Но американец решил купить и себе Carolina Jackpot за пять долларов — 424 рубля.

Мужчина стер защитный слой и удивился, обнаружив, что разбогател на круглую сумму. Американец отнес билет в центр обработки лотерейных заявок, где выигрыш подтвердили.

Супруги уже получили деньги. Семья решила положить выигрыш на сберегательный счет.

Ранее подобный случай произошел в Калифорнии. Там женщина отправила брата в магазин и не поверила, когда узнала, что разбогатела на 81 миллион рублей.