«Выручку отдавали владельцем». Частная стоматология годами уклонялась от уплаты налогов в Витебской области

В Витебской области частная стоматологическая компания скрывала доходы от налогов. Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.
Так, сотрудники органов финрасследований КГК раскрыли и пресекли незаконную деятельность руководство одной из частных стоматологий в Витебской области.
Выяснилось, что с 2018-го в стоматологии скрывали от налогообложения часть денег, заплаченных пациентами за услуги. Неотраженную в учете фирмы выручку затем просто передавали владельцам, которые тратили деньги на свои нужды.
— Общая сумма сокрытой выручки составила более 1,8 миллиона белорусских рублей, — рассказали в пресс-службе.
В итоге государство недополучило налогов более чем на 250 тысяч белрублей.
Учредители и бухгалтер стоматологии стали фигурантами уголовного дела. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанности по перечислению налогов.
— Ведется предварительное расследование, — резюмировали в КГК.
А в Минске директор, его зам, главбух и другие подчиненные годами грабили предприятие и пойдут под суд: «Бухгалтера взяли под стражу».