Госинспектора Россельхознадзора Башкирии привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей

В прошлом году, как удалось установить в ходе проверки, Россельхознадзор обнаружил, что «Инзерский лесхоз» провел незаконную санитарную вырубку лесных насаждений с карантинным объектом. Хотя учреждение привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил борьбы с карантинными объектами», инспекторы не выдали предписание об устранении нарушений.