Госинспектора Россельхознадзора Башкирии привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности республиканского Россельхознадзора. Были выявлены, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушения в осуществлении государственного контроля.
В прошлом году, как удалось установить в ходе проверки, Россельхознадзор обнаружил, что «Инзерский лесхоз» провел незаконную санитарную вырубку лесных насаждений с карантинным объектом. Хотя учреждение привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил борьбы с карантинными объектами», инспекторы не выдали предписание об устранении нарушений.
Государственного инспектора Россельхознадзора привлекли к административной ответственности по статье за неисполнение обязанности по выдаче предписания после контрольного мероприятия.
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