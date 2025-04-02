Лебеди-малышки летят через Петербург. У нас есть то, чего им не хватает

Фотографии публикует 2 апреля телеграм-канал «Ушами филина».
Эти птицы перезимовали в Западной Европе и отправляются выводить потомство в северных тундрах, вплоть до Чукотки. У нас они останавливаются отдохнуть и поесть весной и осенью. Их привлекает мелководье Финского залива. Дело в том, что они не умеют нырять и едят только растения, до которых может дотянуться их шея.
«Отсутствие подходящих прибрежных мелководий — большая беда для лебедей, регулярно совершающих долгие перелёты», — отмечают орнитологи.
Малый лебедь внесён в федеральную Красную книгу, а также Красные книги Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они не только самые малочисленные и самые маленькие, но и самые музыкальные среди наших лебедей. Во время стоянки их нежные голоса слышны с большого расстояния.
Европейские орнитологи активно кольцуют малых лебедей и используют GPS-передатчики. Таких птиц не раз замечали на Финском заливе. Кольцо на шее довольно крупное, буквы хорошо видны. О таких встречах просят сообщать в центр кольцевания (e-mail — bird.ring.rus@gmail.com), чтобы отслеживать судьбу птиц и защищать важные для них места.
В марте в Петербурге наблюдали большую стаю лебедей-кликунов. Среди них был один малый лебедь — разница между ними хорошо заметна на фотографии. Также лебедей видели у дамбы.
Кликуны обычно пролетают наш регион, делая небольшую остановку, и есть несколько птиц, которые гнездятся у нас и даже остаются на зимовку. Малые (тундровые) лебеди тоже летят транзитом, а шипуны, бывает, остаются жить.