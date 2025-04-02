Лебеди-малышки летят через Петербург. У нас есть то, чего им не хватает

Эти птицы перезимовали в Западной Европе и отправляются выводить потомство в северных тундрах, вплоть до Чукотки. У нас они останавливаются отдохнуть и поесть весной и осенью. Их привлекает мелководье Финского залива. Дело в том, что они не умеют нырять и едят только растения, до которых может дотянуться их шея.