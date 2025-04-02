В Анапе объявили дату начала курортного сезона-2025

Мэр города Василий Швец сообщил, что фестиваль, который продлится до 25 мая, станет ярким стартом для курортного сезона. В рамках мероприятия гостей Анапы ждет насыщенная культурная программа с концертами, театральными выступлениями и кинопоказами под открытым небом.



Особое внимание будет уделено тематическим площадкам «Кубань», «Крым», «Дон» и «Кавказ», где будут представлены уникальные винные сорта и деликатесы из разных винодельческих регионов России. Также для семей с детьми организуют научные мастер-классы, игры и другие активности, что сделает фестиваль подходящим для всех возрастных групп.



«Нашей задачей является не только создание благоприятной атмосферы для отдыхающих, но и развитие культуры и туризма в Анапе. Важно, чтобы каждый день фестиваля был наполнен познавательными и увлекательными мероприятиями», — отметил мэр города.



Таким образом, открытие курортного сезона в Анапе в 2025 году обещает быть ярким и разнообразным. События фестиваля станут прекрасным поводом для туристов начать свой отдых именно в этом красивом курортном городе на Черном море.