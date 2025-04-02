Глава Башкирии поделился, как помогал людям в прошедший Ураза-байрам

Сегодня, 2 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой поделился размышлениями о гуманистической составляющей ислама, а также рассказал о своих личных традициях благотворительности в священный месяц Рамадан.
Руководитель республики сообщил, что на протяжении многих лет соблюдает обычай совершать добрые дела в честь Ураза-байрама. До переезда в Башкирию он сотрудничал с известным врачом-реаниматологом Елизаветой Глинкой, помогая спасать детей Донбасса.
Хабиров вспомнил, что в течение двух-трех лет он перечислял средства доктору Лизе, когда они вместе занимались эвакуацией тяжелораненых детей из Донецка. Он подчеркнул, что всегда хотел быть уверенным, что деньги пойдут на лечение пострадавших, на что врач заверяла его в целесообразности пожертвований.
В этом году руководитель региона продолжил традицию, посетив дом престарелых в деревне Шингак-Куль. Он отметил, что провел четыре часа с пожилыми людьми, угощая их пловом и сладостями, но главное — уделяя им внимание.
В завершение Хабиров призвал, независимо от вероисповедания, в следующий праздник найти время для тех, кто нуждается во внимании и сострадании.
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