Глава Башкирии поделился, как помогал людям в прошедший Ураза-байрам

Хабиров вспомнил, что в течение двух-трех лет он перечислял средства доктору Лизе, когда они вместе занимались эвакуацией тяжелораненых детей из Донецка. Он подчеркнул, что всегда хотел быть уверенным, что деньги пойдут на лечение пострадавших, на что врач заверяла его в целесообразности пожертвований.