Жилищный комитет Петербурга рассказал, как получить помощь в расселении коммуналки

Чтобы включить свою квартиру в такой перечень, нужно обратиться в районную администрацию по месту расположения квартиры. Заявление должны подать все владельцы (арендаторы) и члены их семей, живущие в этой квартире. Стоит учитывать, что расселение коммунальных квартир происходит исключительно по инициативе самих жильцов. Подробнее узнать о социальных выплатах можно в «Горжилобмене», который подчиняется Жилищному комитету, по адресу: улица Бронницкая, дом 32, телефон: 576−00−00.
С 2008 года в Санкт-Петербурге было расселено около 58 тысяч коммунальных квартир, что помогло улучшить жилищные условия для почти 136 тысяч семей. Только начиная с 2020 года расселены около 9400 коммуналок, благодаря чему улучшено жильё для приблизительно 24900 семей. Бюджет Петербурга на 2025−2027 годы выделяет около 5,6 миллиарда рублей на расселение коммунальных квартир, что даст возможность расселить около 6000 квартир и повысить качество жизни для примерно 12000 семей.