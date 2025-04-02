Жилищный комитет Петербурга рассказал, как получить помощь в расселении коммуналки

С 2008 года в Санкт-Петербурге было расселено около 58 тысяч коммунальных квартир, что помогло улучшить жилищные условия для почти 136 тысяч семей. Только начиная с 2020 года расселены около 9400 коммуналок, благодаря чему улучшено жильё для приблизительно 24900 семей. Бюджет Петербурга на 2025−2027 годы выделяет около 5,6 миллиарда рублей на расселение коммунальных квартир, что даст возможность расселить около 6000 квартир и повысить качество жизни для примерно 12000 семей.