В МВД объяснили причину усиления охраны в школах и детсадах

«Мы же скатились к тому, что у нас каждый детский сад, школа в селе, вуз должны иметь охрану. Это чрезмерные расходы, и непонятно, для чего это происходит. От кого мы защищаемся, от кого прячемся? У нас прекрасная миграционная политика, достаточно жесткая и четкая. Мы боремся друг с другом? В чем проблема? Может, Министерству внутренних дел стоит навести порядок с безопасностью по всей стране в целом и работать в своей структуре, а не готовить всех нас защищаться самостоятельно?» — озвучила она.