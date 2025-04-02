Найден способ «включать» и «выключать» лекарства в организме

«Традиционные методы лечения аритмии, такие как абляция, могут оставлять рубцы на сердце, что само по себе может провоцировать новые нарушения ритма. Управляемые светом антиаритмики позволяют “перезагрузить” проблемные участки сердца и восстановить их нормальную работу без негативных последствий. Это прорыв в лечении сердечной аритмии. Мы можем временно деактивировать проблемные зоны, а затем восстановить их функцию» — пояснил Михаил Грин, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.