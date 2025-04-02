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В Таганроге обезвредили части БПЛА и приступили к оценке ущерба

Ущерб от БПЛА оценивают в домах нескольких улицах Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге обезвредили обломки БПЛА со взрывчатым веществом, теперь поврежденные квартиры в домах осматривает специальная комиссия. Эту информацию подтвердила глава города Светлана Камбулова.

— Части беспилотников были обнаружены на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, в переулке 1-м Новом, 26. Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда на улице Химической. Специалисты провели обезвреживание, — написала глава города в своем телеграм-канале.

Утром 2 апреля начали поквартирный обход для уточнения ущерба. Светлана Камбулова подчеркнула, что ситуация находится под контролем и попросила таганрожцев сохранять спокойствие.