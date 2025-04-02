В Таганроге обезвредили части БПЛА и приступили к оценке ущерба

— Части беспилотников были обнаружены на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, в переулке 1-м Новом, 26. Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда на улице Химической. Специалисты провели обезвреживание, — написала глава города в своем телеграм-канале.