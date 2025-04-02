Госдума одобрила проект о заочных судах за преступления против безопасности

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности РФ из-за рубежа.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего среди авторов 400 парламентариев. Изменения предлагается внести в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса.
Законопроектом предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого — лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние.
Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.
«Вмешательство во внутренние дела России на протяжении нескольких столетий — доказанный исторический факт и непрекращающаяся политика многих государств. Во все времена Россия защищала свои границы и отстаивала ценности, сформированные нашим многонациональным народом. В год 80-летия Великой Победы и всегда наша задача — защищать наш суверенитет, защищать правду, продолжать дело тех, кто защитил мир от нацизма. И тех, кто защищает его сегодня», — сказала журналистам Яровая.
По ее словам, по 20 видам преступлений устанавливается возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица их совершившие, находятся за рубежом или сбежали за рубеж, и предусматривается возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого.
«С 2020 года следственным органами возбуждено более 160 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения памятников советским воинам в 15 государствах Европы. По данным уголовным делам проходят более 250 иностранных граждан, в отношении которых не было бы перспективы вынесения приговора», — рассказала вице-спикер Госдумы.