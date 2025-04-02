Госдума одобрила проект о заочных судах за преступления против безопасности

«Вмешательство во внутренние дела России на протяжении нескольких столетий — доказанный исторический факт и непрекращающаяся политика многих государств. Во все времена Россия защищала свои границы и отстаивала ценности, сформированные нашим многонациональным народом. В год 80-летия Великой Победы и всегда наша задача — защищать наш суверенитет, защищать правду, продолжать дело тех, кто защитил мир от нацизма. И тех, кто защищает его сегодня», — сказала журналистам Яровая.