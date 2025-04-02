Дома ждали два сына и три дочки. Сибиряк ушел на СВО вслед за младшим братом и героически погиб

— Кто, если не мы?! — убеждал родных, перед подписанием контракта, сибиряк Алексей Хальбаев. Он был настоящим патриотом своей Родины, а узнав, что младший брат отправился в зону СВО — пошел следом. Плечом к плечу приближать победу.
Боец Алексей Хальбаев родился в поселке Усть-Ордынский, там же закончил школу № 1. А дальше учеба, армия, но сибиряк не забывал про любимое дело — стрельба. Алексей был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука.
— Про таких людей, как Алексей, говорят: «…человек с золотыми руками». За что бы он не брался, все спорилось в его руках. Занимался строительно-монтажными работами, овладел всеми смежными строительными специальностями, — поделился мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Спортсмен не боялся любой работы, легко находил общий язык с разными людьми, был открытым и всегда готовым помочь. А поддерживала его во всех делах большая и дружная семья. Вместе с женой Екатериной они воспитывали двух сыновей и трех дочек. На подходе был ещё один малыш.
«За ленточку» боец отправился в феврале 2024 года. Известные о смерти сержанта Алексея Хальбаева стало шоком для всей семьи. Он героически погиб 22 марта 2025 года выполняя воинский долг.