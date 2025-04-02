Дома ждали два сына и три дочки. Сибиряк ушел на СВО вслед за младшим братом и героически погиб

Спортсмен не боялся любой работы, легко находил общий язык с разными людьми, был открытым и всегда готовым помочь. А поддерживала его во всех делах большая и дружная семья. Вместе с женой Екатериной они воспитывали двух сыновей и трех дочек. На подходе был ещё один малыш.