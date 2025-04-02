Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это не нормально»: в Крыму прокомментировали идею ввести выплаты для беременных школьниц

В Крыму не поддержали идею выплат беременным школьницам.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России ввели выплаты беременным школьницам — наравне с поддержкой семей студентов. Но идею называют сомнительной даже в Госдуме.

Не поддерживают выплаты беременным школьницам и в Крыму, передает «Крымская газета».

По мнению члена Общественной палаты Крыма Алены Плакиды, такая мера может, напротив, стимулировать молодых людей к подростковой беременности. Что весьма сомнительно.

Девочек могут использовать именно с целью получения вот таких выплат. Для малообеспеченной семьи 100 тысяч рублей — это внушительная сумма. То есть введение выплат может стимулировать подростковую беременность, а это не нормальное явление.

подчеркнула Алена Плакида

Надо отметить, что в республике подобные выплаты беременным школьницам не предусмотрены.