«Это не нормально»: в Крыму прокомментировали идею ввести выплаты для беременных школьниц

В некоторых регионах России ввели выплаты беременным школьницам — наравне с поддержкой семей студентов. Но идею называют сомнительной даже в Госдуме.
Не поддерживают выплаты беременным школьницам и в Крыму, передает «Крымская газета».
По мнению члена Общественной палаты Крыма Алены Плакиды, такая мера может, напротив, стимулировать молодых людей к подростковой беременности. Что весьма сомнительно.
Девочек могут использовать именно с целью получения вот таких выплат. Для малообеспеченной семьи 100 тысяч рублей — это внушительная сумма. То есть введение выплат может стимулировать подростковую беременность, а это не нормальное явление.
Надо отметить, что в республике подобные выплаты беременным школьницам не предусмотрены.