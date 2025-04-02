Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках

МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Московские застройщики обязаны размещать камеры на стройплощадках, иначе в дальнейшем им будет грозить административная ответственность, рассказал на пресс-конференции глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
С января 2025 года для московских застройщиков стало обязательным требование по установке видеокамер, датчиков шума и передаче данных с этих устройств в городские информационные системы. Однако в настоящее время застройщиков не штрафуют за их отсутствие, уточнил Слободчиков.
«Поскольку мы применяем новый механизм, который требует времени, мы рассчитываем, что в течение этого года застройщики смогут организовать свою работу В дальнейшем, начиная со следующего года, в случае неисполнения требований к застройщику будут применяться меры административной ответственности», — сказал он.
По его словам, в настоящее время на 500 стройплощадках в Москве размещено более 1 тысячи камер. До конца года ими планируется оснастить все стройки.