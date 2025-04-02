Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках

«Поскольку мы применяем новый механизм, который требует времени, мы рассчитываем, что в течение этого года застройщики смогут организовать свою работу В дальнейшем, начиная со следующего года, в случае неисполнения требований к застройщику будут применяться меры административной ответственности», — сказал он.