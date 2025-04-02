Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев

Отмечается, что переселенцы из «визовых» стран, как правило, в указанный срок не успевают решить все вопросы, связанные с переездом (например, перевозка имущества, продажа недвижимости), в связи с чем они вынуждены выезжать из России, а для следующего въезда на ее территорию обращаться за новой визой в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации за рубежом.