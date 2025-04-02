Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с 3 месяцев до 1 года срока визы, выдаваемой участникам и членам семей участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. В настоящее время участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников предусмотрена выдача однократной обыкновенной частной визы на срок до 3 месяцев без возможности продления.
Законопроектом предлагается внесение изменений, предусматривающих выдачу участникам государственной программы и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса.
Отмечается, что переселенцы из «визовых» стран, как правило, в указанный срок не успевают решить все вопросы, связанные с переездом (например, перевозка имущества, продажа недвижимости), в связи с чем они вынуждены выезжать из России, а для следующего въезда на ее территорию обращаться за новой визой в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации за рубежом.
Также законопроектом предлагается предусмотреть выдачу обыкновенной рабочей визы (однократной или двукратной) на срок до 3 месяцев с последующим продлением срока ее действия (не более чем на 90 дней) иностранным гражданам, являющимся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.
В настоящее время им представляется виза на 90 дней без возможности продления.