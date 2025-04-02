Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За 2024 год семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления в палате директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
«Что касается алиментов. Тема, которая у нас на контроле в Совете Федерации. И мы начали её Дмитрием Васильевичем ещё лет пять назад. Очень мощное движение за пять лет. Существенно выросли взыскания задолженности. Ну, коллеги, только за прошлый год 92 миллиарда (рублей — ред.) алиментов были возвращены», — сказала политик.
«Вот представьте, семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов. Это же огромная сумма», — отметила Матвиенко.
Она также высказалась за составление персонального реестра должников, с именами.
«Вот этот реестр алиментщиков, который должен заработать в мае, надо не просто реестр сформировать, чтобы это была всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения, бросают своих родных и близких, особенно детей. Я не знаю, что они после опубликования, да ещё если фотография будет, что они вообще в жизни-то делать дальше будут. Кто их на работу будет брать вообще? Кто к ним будет с уважением относиться? Это вообще люди будут нерукопожатные в обществе», — считает Матвиенко.
По ее мнению, они тогда серьёзно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить свою биографию, свою кредитную историю.
«Давайте так, чтобы этот реестр заработал, Дмитрий Васильевич (Аристов), реально, и давал результаты», — заключила спикер.