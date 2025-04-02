Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год

«Вот этот реестр алиментщиков, который должен заработать в мае, надо не просто реестр сформировать, чтобы это была всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения, бросают своих родных и близких, особенно детей. Я не знаю, что они после опубликования, да ещё если фотография будет, что они вообще в жизни-то делать дальше будут. Кто их на работу будет брать вообще? Кто к ним будет с уважением относиться? Это вообще люди будут нерукопожатные в обществе», — считает Матвиенко.