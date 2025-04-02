Самарцам предлагают проверить свои знания в сфере ЖКХ

«Без воды, света и тепла невозможна наша жизнь. Работающий лифт, чистый и безопасный подъезд, комфортный двор важен для любого. Диктант поможет узнать, кто за это отвечает и что делать, если услуги оказываются некачественно», — рассказали в пресс-службе.