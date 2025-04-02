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Самарцам предлагают проверить свои знания в сфере ЖКХ

Самарцы могут поучаствовать в акции «Второй всероссийский диктант ЖКХ».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре жителям предлагают поучаствовать в акции «Второй всероссийский диктант ЖКХ». Все желающие смогут проверить свои знания в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в городской администрации.

«Без воды, света и тепла невозможна наша жизнь. Работающий лифт, чистый и безопасный подъезд, комфортный двор важен для любого. Диктант поможет узнать, кто за это отвечает и что делать, если услуги оказываются некачественно», — рассказали в пресс-службе.

Всех, кто хочет улучшить свои знания о правах и обязанностях управляющих компаний и коммунальных предприятий, приглашают принять участие в просветительской акции. Пройти всероссийский диктант ЖКХ можно до 20 апреля.