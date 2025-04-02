«Праправнучку Николая II» задержали в Москве за разжигание ненависти к евреям

Baza выяснила, что женщину задержали за посты в Telegram-канале (на него подписаны 13,5 тыс. человек). По предварительным данным, с августа 2023 года Вислобокова не менее восьми раз призывала к насилию над евреями и иудеями, а также над теми, кто их поддерживает. Она многократно оскорбляла известных российских политиков, спортсменов и артистов, называя их «крысами Израиля» и «жидами», а также призывая лишить их имущества и наград.