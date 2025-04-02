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Белорусские пограничники задержали латвийца с тайником в коробке из-под сока

Латвиец сделал тайник в коробке из-под сока и был задержан в погранпункте «Бенякони».

Источник: Комсомольская правда

Лидские пограничники задержали гражданина Латвии с опасным грузом в коробке из-под сока, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в погранпункте «Бенякони» ночью 31 марта. При погранконтроле у латвийца, ехавшего из Литвы в Беларусь, нашли емкости с курительной смесью с запрещенным растением в составе, а также таблетки с психотропом.

Наркотики и психотропы иностранец попытался спрятать, сделав тайник в коробке из-под сока. А во время допроса сказал, что вез запрещенные вещества для себя.

Фигурант задержан.

А еще литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах».

Также МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».