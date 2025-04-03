Игрушка ветерану. Организаторы общероссийской акции получили 1000 работ

Более 1000 мягких сувениров и открыток фронтовикам получили организаторы общероссийской акции «Игрушка ветерану», подготовленной к юбилею Победы. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Мероприятие состоялось в рамках международной премии «Экология — дело каждого». В ней были задействованы жители разных возрастов из всех регионов России и стран СНГ. Они сшили рукодельных мягких белых медвежат. Эта фигурка является символом премии. Также участники прислали свои искренние поздравления. Все сувениры направят фронтовикам, которые проживают в разных населенных пунктах страны.
Пожелания со всех уголков страны
Внести свой вклад и поблагодарить тех, кто приближал ту победу, захотели сотни жителей страны от Камчатки до Крыма. Организаторы награды «Экология — дело каждого» получили душевные письма и рукодельные мягкие сувениры для участников ВОВ. Их отправили воспитанники детдомов, дети дошкольного и школьного возрастов, студенты, люди разных профессий, многодетные семьи и пожилые.
Глава природоохранной службы присоединилась к поздравлениям и пожелала ветеранам долгой жизни и уверенности в завтрашнем дне.
Она отметила, что фронтовики испытывают гордость за подрастающее поколение. Организаторы акции получили несколько сотен писем со всех концов страны, в которых люди разных возрастов выразили благодарность ветеранам, написали рассказы о фронтовиках своей семьи и передали рукодельный сувенир. Было получено более 1000 плюшевых медвежат, каждый из которых будет передан ветеранам, вызовет у них улыбку и уверенность в том, их подвиг вечен.
Самые активные — жители Пензенской области и Татарстана.
Глава Росприроднадзора сообщила, что поздравления, детские рисунки и белые игрушечные медведи поступали как из крупных городов, так и из небольших сел. Многочисленные подарки поступили от жителей Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Значительное число пожеланий написали фронтовикам воспитанники столичной школы № 67 и ученики школы № 3 из города Бабаево Вологодской области. Больше всего рукодельных сувениров отправили из Пензенской области и Татарстана. Особенные слова и поздравления отправили петербуржцы, подписавшиеся «жители Ленинграда».
Руководитель природоохранной службы отметила, что у участников мероприятия «Игрушка ветерану» был чуткое, нестандартное отношение к сувенирам для ветеранов. Вязанные белые медвежата были украшены шарфами и сердцами красного цвета, букетами из бумаги и лентами, галстуками и вышитыми жилетами, модными кедами и шапками-ушанками, пилотками со звездой. Некоторые были набиты душистыми травами. Все творческие работы будут вручены ветеранам в честь юбилея Победы. В каждый мягкий сувенир вложена небольшая часть души ее автора…