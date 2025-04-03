Игрушка ветерану. Организаторы общероссийской акции получили 1000 работ

Она отметила, что фронтовики испытывают гордость за подрастающее поколение. Организаторы акции получили несколько сотен писем со всех концов страны, в которых люди разных возрастов выразили благодарность ветеранам, написали рассказы о фронтовиках своей семьи и передали рукодельный сувенир. Было получено более 1000 плюшевых медвежат, каждый из которых будет передан ветеранам, вызовет у них улыбку и уверенность в том, их подвиг вечен.