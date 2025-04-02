Почему никак не защищаются права добросовестных приобретателей недвижимости

В этом свете практика аннулирования сделок с участием добросовестных приобретателей представляется вообще какой-то порочной. Ведь если покупатель добросовестный, что доказано, то почему его наказывают? Он заплатил сколько нужно, заключил нормальный договор, зарегистрировал его по всем правилам. В конце концов, если человек покупает телевизор в магазине, оплачивает покупку на кассе картой, у него же не могут отобрать товар, потому что его для себя, например, присмотрел кассир, или потому что директор решил, что установил на вещь слишком большую скидку, целых 30%, а потом передумал. Телевизор стоял в торговом зале, на нем был ценник — его можно было купить, вот его и купили. И если он покупателю нравится — он будет им пользоваться. Нельзя просто вломиться домой к покупателю и забрать вещь. Почему с недвижимостью должно быть иначе?