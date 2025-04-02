Мужчина похудел на более чем 10 килограммов без спортзала

Занятия в спортзале мужчина заменил ежедневным подъемом по лестнице со 100 ступенями в день и 30 минутами езды на велосипеде три раза в неделю. Такое сочетание силовых и кардиотренировок помогло Мишре эффективно сжигать жир, не переутомляясь. Мужчина признался, что бывали дни, когда ему было лень, однако он напоминал себе, что небольшие ежедневные усилия приводят к большим результатам.