Мужчина похудел на более чем 10 килограммов без спортзала

37-летний житель Индии Самвит Мишра смог сбросить 19 килограммов за три месяца без занятий в спортзале. Издание The Times of India передает, что мужчина решил взять себя в руки и полностью отказаться от вредной еды.
Мишра до начала похудения весил 98 килограммов. Из-за такой массы тела он чувствовал себя больным и вялым. По словам мужчины, он знал, что должен взять свое здоровье под контроль. И вместо того чтобы изнурять себя тренировками и экстремальными диетами, индиец сосредоточился на устойчивых изменениях в своей жизни.
Мишра стал завтракать фруктами, блинчиками из нутовой муки и плоским рисом, обедать отварными брокколи и горькой тыквой, а ужинать семенами эвриалы и арахисом. Мужчина отказался от употребления фастфуда, полуфабрикатов, сладких напитков и молока. Во время ужинов с родственниками и друзьями Мишра старался выбирать блюда из здоровых продуктов и строго контролировал размер порций.
Занятия в спортзале мужчина заменил ежедневным подъемом по лестнице со 100 ступенями в день и 30 минутами езды на велосипеде три раза в неделю. Такое сочетание силовых и кардиотренировок помогло Мишре эффективно сжигать жир, не переутомляясь. Мужчина признался, что бывали дни, когда ему было лень, однако он напоминал себе, что небольшие ежедневные усилия приводят к большим результатам.
В итоге с января по март Мишре удалось похудеть до 79 килограммов. «Если вы пытаетесь сбросить вес, начните с небольших, устойчивых привычек. Вам не нужны необычные диеты или дорогие абонементы в спортзал — только решимость и дисциплина», — заключил индиец.
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