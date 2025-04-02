Путин поручил разработать единый механизм борьбы с мошенниками

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений… в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям и обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в части, касающейся… создания и применения с согласия граждан Российской Федерации механизма оперативного оповещения кредитных организаций операторами связи при выявлении мошеннического телефонного вызова и (или) короткого текстового сообщения (СМС)», — говорится в перечне поручений.