Дело олимпийского чемпиона Андрея Перлова начнут рассматривать 10 апреля

Андрей Перлов — известный советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км. Дважды победитель (1987, 1989) в командных соревнованиях Кубка мира. Шестикратный чемпион СССР на 20 км (1990, 1989) и 50 км (1984, 1985, 1989). Также он возглавлял Федерацию футбола Новосибирской области и был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.