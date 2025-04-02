Зарплата «в конверте» пойдет в пенсию по минимуму, а самозанятым предложат доплатить. Минтруда назвало новшества в пенсиях белорусов

Минтруда и соцзащиты Беларуси назвало топ-3 новации в соцстраховании и назначении пенсий белорусам в связи с принятием депутатами Палаты представителей Национального собрания страны законопроекта о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении в первом чтении.
Среди законодательных инициатив — дать возможность плательщикам налога на профдоход при их желании ежегодно самим доплачивать взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения для формирования своих будущих пенсионных прав.
Кроме того, для ИП, плательщиков подоходного налога, устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН (в зависимости от величины дохода за год) в размере 35%. ИП не будут загружать бумагами, достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН на основании данных Министерства по налогам и сборам.
«При установлении “серых” схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН», — отметили в Минтруда и подчеркнули, что хотят отменить ограничение по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратную величину средней заработной платы по стране.
Таким образом, уплата взносов будет производиться из сумм выплат заработной платы в «конверте», но не ниже 1/30 пятикратной величины средней заработной платы за каждый день выплаты заработной платы в «конверте».
При этом для работников, получающих зарплату «в конвертах», в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера лишь минимальной заработной платы.
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