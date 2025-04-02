Зарплата «в конверте» пойдет в пенсию по минимуму, а самозанятым предложат доплатить. Минтруда назвало новшества в пенсиях белорусов

Кроме того, для ИП, плательщиков подоходного налога, устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН (в зависимости от величины дохода за год) в размере 35%. ИП не будут загружать бумагами, достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН на основании данных Министерства по налогам и сборам.