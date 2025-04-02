В Краснодаре откроют мурал по рисунку школьника 4 апреля

«При поддержке администрации Краснодара мы создали и успешно реализуем уникальный проект “Уроки для СВОих”, который включает в себя педагогически и патриотически отточенные уроки мужества для школьников из Краснодарского края. Опыт показывает, что такие занятия очень востребованы в ученической среде», — рассказала директор фонда «Добро и Дело» Анна Потынга.