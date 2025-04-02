В Краснодаре откроют мурал по рисунку школьника 4 апреля

В Краснодаре на улице Коммунаров 298 появился новый мурал, созданный по мотивам рисунка семиклассника Максима Василенко. Мальчик победил в конкурсе патриотических рисунков «Zащитники», организованного благотворительным фондом «Добро и Дело», и поэтому именно его работа будет украшать здание. Рисунок отображает контраст между войной и миром, символизируя надежду и силу духа.
«При поддержке администрации Краснодара мы создали и успешно реализуем уникальный проект “Уроки для СВОих”, который включает в себя педагогически и патриотически отточенные уроки мужества для школьников из Краснодарского края. Опыт показывает, что такие занятия очень востребованы в ученической среде», — рассказала директор фонда «Добро и Дело» Анна Потынга.
Максим Василенко занимается рисованием с 6 лет, а на создание рисунка его вдохновили защитники родины, на которых мальчик и сам хочет быть похож. Торжественное открытие мурала состоится 4 апреля в 12:00.