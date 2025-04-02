Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации

Путин поручил проработать систему оповещения через «Госуслуги» о диспансеризации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать систему информирования через «Госуслуги» об итогах диспансеризации, если не были выявлены тяжелые заболевания.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: …обеспечить возможность информирования граждан с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” о результатах прохождения ими диспансеризации, предусмотрев, что, в случае если при прохождении диспансеризации не выявлены заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, посещение медицинской организации не требуется», — говорится в документе.