Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать систему информирования через «Госуслуги» об итогах диспансеризации, если не были выявлены тяжелые заболевания.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: …обеспечить возможность информирования граждан с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” о результатах прохождения ими диспансеризации, предусмотрев, что, в случае если при прохождении диспансеризации не выявлены заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, посещение медицинской организации не требуется», — говорится в документе.