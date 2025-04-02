Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации

«Правительству Российской Федерации: …обеспечить возможность информирования граждан с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” о результатах прохождения ими диспансеризации, предусмотрев, что, в случае если при прохождении диспансеризации не выявлены заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, посещение медицинской организации не требуется», — говорится в документе.