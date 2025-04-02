В Иркутской области четверть рабочих мест обеспечивает малый бизнес

В минувшем году предприятия малого и среднего бизнеса Иркутской области подтвердили свою ключевую роль в экономике региона, продемонстрировав устойчивый рост и адаптивность в непростых условиях. Как сообщили КП- Иркутск в пресс-службе Иркутскстата. Суммарный оборот сектора достиг рекордных 862,6 миллиардов рублей, что подчеркивает его значимость для социально-экономического развития территории.
Особенно впечатляющими стали показатели в энергетическом секторе, сфере транспортировки и хранения, а также обрабатывающих производствах, где рост составил 21- 29%. Традиционным лидером по объему оборота осталась торговля и авторемонт, обеспечившие 44% суммарного показателя.
— Около половины общей суммы (46,4%) приходится на микропредприятия, где численность работников не превышает 15 человек. Малый бизнес обеспечивает около четверти рабочих мест в регионе. Средняя численность работников на малых предприятиях составила 69,7 тысяч человек, на микропредприятиях — 74,4 тысяч человек, — поделились эксперты.
Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе показала значительный рост, достигнув 66 тысяч рублей, что на 20% выше показателей предыдущего года. В микропредприятиях зарплатный рост составил 11%, доведя средний доход сотрудников до 39 тысяч рублей.
Однако год не обошелся без вызовов — численность работников в секторе сократилась почти на 7%, причем наиболее существенное снижение (22%) зафиксировано в финансовой и страховой сферах.