В Иркутской области четверть рабочих мест обеспечивает малый бизнес

— Около половины общей суммы (46,4%) приходится на микропредприятия, где численность работников не превышает 15 человек. Малый бизнес обеспечивает около четверти рабочих мест в регионе. Средняя численность работников на малых предприятиях составила 69,7 тысяч человек, на микропредприятиях — 74,4 тысяч человек, — поделились эксперты.