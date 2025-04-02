Толпу юных зацеперов собрали в отделе полиции в Петербурге. Они цеплялись за «хвост» электричек

В отделе собрали девять человек, которые цеплялись за хвостовые вагоны проходящих мимо электричек и катались от одной станции к другой. Юношам пришлось послушать лекцию о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры и несчастных случаях, которые могут стать итогом зацепинга. Родители получили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.