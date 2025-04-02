Толпу юных зацеперов собрали в отделе полиции в Петербурге. Они цеплялись за «хвост» электричек

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 2 апреля, группа подростков привлекла к себе внимание на станции Лигово. Получив информацию о компании, которая опасно жмётся к движущимся поездам, транспортные полицейские поторопились на станцию.
«В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий сотрудником отделения по делам несовершеннолетних совместно с коллегами из отделения по охране общественного порядка линейного отдела юноши-правонарушители были установлены и доставлены в линейный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.
В отделе собрали девять человек, которые цеплялись за хвостовые вагоны проходящих мимо электричек и катались от одной станции к другой. Юношам пришлось послушать лекцию о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры и несчастных случаях, которые могут стать итогом зацепинга. Родители получили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.