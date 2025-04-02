Уфу украсят более 1,2 миллиона цветов.

1 228 080 однолетних цветов на площади примерно 20,5 тыс. квадратных метров планируют высадить в Уфе. Бегонии, агератум, петунии — всего более 20 видов цветов станут украшением более 50 городских объектов: парков, скверов и других общественных пространств. Подробности сообщает телеграм-канал администрации города.