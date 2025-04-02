Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфу украсят более 1,2 миллиона цветов

Уфу украсят более 1,2 миллиона цветов.

Источник: Башинформ

1 228 080 однолетних цветов на площади примерно 20,5 тыс. квадратных метров планируют высадить в Уфе. Бегонии, агератум, петунии — всего более 20 видов цветов станут украшением более 50 городских объектов: парков, скверов и других общественных пространств. Подробности сообщает телеграм-канал администрации города.

Цветы, которые появятся на улицах Уфы, выращивают в местном «Горзеленхозе». Этот процесс стартует в начале года. Процесс выращивания достаточно трудоемкий: цветы требуют ежедневного полива, дополнительного освещения и др.